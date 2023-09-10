​Советник президента «Барселоны»: «Отношения между Лапортой и Месси восстановились»

Энрик Масип, который является советником президента «Барселоны» Жоана Лапорты, высказался о его отношениях с Лионелем Месси.

«Президент хотел, чтобы Месси вернулся, потому что его уход был горьким. Но президент должен был поставить клуб превыше всего.

Отношения между Лапортой и Месси были восстановлены. Думаю, президент был прав, когда предложил ему завершить карьеру в футболке «Барселоны» и отдал дать уважения лучшему игроку в истории», - сказал Масип изданию Sport.

Как известно, в летнее трансферное окно Лионель Месси стал игроком «Интер Майами». Звёздный аргентинец заключил контракт на два с половиной года.

В «Барселоне» ответили, мог ли Месси вернуться