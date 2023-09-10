​В «Барселоне» ответили, мог ли Месси вернуться

Энрик Масип, советник президента «Барселоны» Жоана Лапорты, ответил на вопрос, мог ли Лионель Месси вернуться в клуб минувшим летом.

«Я думаю, что да – в тех условиях, о которых говорилось. Если бы он хотел приехать сюда, то приложил бы усилия. В конце концов, каждый решает переходить туда, где у него есть мечта и хороший проект. Лео отказался от больших денег в Саудовской Аравии и переехал в США. Кажется, он счастлив вместе с семьёй», - сказал Масип, чьи слова приводит испанский Sport.

Напомним, что летом Лионель Месси подписал с «Интер Майами» контракт, рассчитанный до конца 2025 года.