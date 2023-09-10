​Новый контракт Хави согласован – осталось встретиться с Деку

В обозримом будущем «Барселона» объявит о продлении контракта с главным тренером команды Хави. Новое трудовое соглашение молодого специалиста будет рассчитано до средины 2025 года.

Как сообщает Mundo Deportivo, новый трудовой договор Хави полностью согласован. Рулевому «сине-гранатовых» осталось провести финальную встречу с новым спортивным директором клуба Деку, которого представят 13 числа. Хави и Деку должны будут сесть за стол и закрепить соглашение.

Ближайший матч чемпионата Испании «Барселона» проведёт в субботу, 16 сентября, - против «Бетиса» на своём поле.