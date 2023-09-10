​Самый младший сын Зидана забил свой первый гол за «Реал» U19

Младший из четырех сыновей знаменитого Зинедина Зидана, Эльяз Зидан, забил свой первый гол в юношеской команде мадридского «Реала», которую тренирует бывший игрок клуба Альваро Арбелоа.

Это случилось в матче с «Крус Виллановезе», которая закончилась со счетом 2:2. Младший сын Зидана отозвался на подачу с углового и головой (а его рост 194 сантиметра) переправил мяч в угол ворот. Эльяз уже привлекается к выступлениям за юношескую сборную Франции U17, с которой сыграл на чемпионате Европы в прошлом году.

Зинедин Зидан выступал за «Реал» с 2001 по 2006 год, также он тренировал клуб в недавнем прошлом, приведя его к трем победам в Лиге чемпионов.