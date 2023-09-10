Переговоры между Хави и «Барселоной» по новому контракту не находятся на грани срыва

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес по-прежнему близок к продлению контракта со своей командой. По информации от журналиста Фабрицио Романо, информация о том, что переговоры между сторонами на грани срыва не соответствуют действительности.

Источник сообщает, что Хави и «Барселона» всё ещё близки к продлению контракта на один год. Напомним, нынешнее соглашение тренера с «сине-гранатовыми» истекает в конце сезона.

По условиям новой сделки Хави получил прибавку к зарплате. В прошлом сезоне специалист помог своему родному клубу завоевать первый чемпионский титул Ла Лиги с 2019 года.