«Барселона» хотела приобрести Верратти, но «ПСЖ» не отпустил игрока

Минувшим летом полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти мог перейти в каталонскую «Барселону». Если верить Onze Mondial, итальянский хавбек был интересен команда Хави Эрнандеса, но «сине-гранатовые» не смогли согласовать условия сделки с «ПСЖ».

Напомним, в данный момент Верратти находится в шаге от перехода в «Аль-Араби», который согласовал трансфер с парижанами. Итальянцу дали понять минувшим летом, что он не входит в планы главного тренера Луиса Энрике.

Верратти выступал за «ПСЖ» с 2012 года и с тех пор выиграл с командой множество трофеев внутри Франции. Одной из причин отъезда в Саудовскую Аравию является большая зарплата, которую «Аль-Араби» предложил итальянцу.