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Марчена оценил трансфер Серхио Рамоса в «Севилью»

10 Сентября 2023 • 14:03 Комментировать

Известный в прошлом испанский защитник Карлос Марчена прокомментировал возвращение Серхио Рамоса в «Севилью».

«Рамос отлично знаком с городом, клубом и местными болельщиками. Он станет лидером команды в раздевалке и будет помогать молодежи. Серхио точно будет полезен «Севилье». Я давно знал о его желании вернуться. Рад, что это наконец-то произошло. Он добавит команде величия», - передает слова Марчены газета Marca.

37-летний защитник пополнил ряды севильского клуба в начале сентября на правах свободного агента. Серхио подписал однолетний контракт до конца июня следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Серхио Рамос
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