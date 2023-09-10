Марчена оценил трансфер Серхио Рамоса в «Севилью»

Известный в прошлом испанский защитник Карлос Марчена прокомментировал возвращение Серхио Рамоса в «Севилью».

«Рамос отлично знаком с городом, клубом и местными болельщиками. Он станет лидером команды в раздевалке и будет помогать молодежи. Серхио точно будет полезен «Севилье». Я давно знал о его желании вернуться. Рад, что это наконец-то произошло. Он добавит команде величия», - передает слова Марчены газета Marca.

37-летний защитник пополнил ряды севильского клуба в начале сентября на правах свободного агента. Серхио подписал однолетний контракт до конца июня следующего года.