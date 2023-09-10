Тчуамени: «Мои дела в «Реале» идут хорошо»

Опорный полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени прокомментировал своё нынешнее положение в «королевском клубе». Напомним, французский хавбек вновь играет в стартовом составе команды Карло Анчелотти.

«Мои дела в «Реале» идут хорошо. Я выступаю на должном уровне и получаю игровое время. Могу сказать, что я счастлив тем, как всё складывается», – цитирует Тчуамени журналист Сабер Дефарж в социальных сетях.

Тчуамени начинал прошлый сезон в качестве основного, но после чемпионата мира потерял место в старте. Трансфер француза год назад обошёлся мадридскому «Реалу» в 80 миллионов евро.