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Алаба даже не рассматривал трансфер в Саудовскую Аравию, «Реал» тоже не хотел продавать игрока

10 Сентября 2023 • 10:21 Комментировать
Реал Мадрид
...
Реал Сосьедад
17.09 22:00

Центральный защитник мадридского «Реала» Давид Алаба даже не рассматривал вариант с трансфером в одну из команд из Саудовской Аравии. По информации от журналиста Фабрицио Романо, австриец сразу исключил этот вариант.

Источник сообщает, что Алаба хорошо себя чувствует в Мадриде. Руководство «Реала» также не имело никакого расставаться с футболистом, который перешёл в команду летом 2021 года на правах свободного агента.

Романо также добавляет, что Алаба и «Реал» планируют сотрудничать ещё долгие годы. Напомним, Давид уже успел выиграть с «королевским клубом» все возможные трофеи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Давид Алаба
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