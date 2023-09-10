Алаба даже не рассматривал трансфер в Саудовскую Аравию, «Реал» тоже не хотел продавать игрока

Центральный защитник мадридского «Реала» Давид Алаба даже не рассматривал вариант с трансфером в одну из команд из Саудовской Аравии. По информации от журналиста Фабрицио Романо, австриец сразу исключил этот вариант.

Источник сообщает, что Алаба хорошо себя чувствует в Мадриде. Руководство «Реала» также не имело никакого расставаться с футболистом, который перешёл в команду летом 2021 года на правах свободного агента.

Романо также добавляет, что Алаба и «Реал» планируют сотрудничать ещё долгие годы. Напомним, Давид уже успел выиграть с «королевским клубом» все возможные трофеи.