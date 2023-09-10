Тренерский штаб «Барселоны» видит в Кристенсене опорника и сменщика Ромеу

Тренерский штаб каталонской «Барселоны» хочет использовать центрального защитника Андреаса Кристенсена на позиции опорного полузащитника. По информации от журналиста Феррана Мартинеса, когда Ориоль Ромеу будет отсутствовать, тренерский штаб «сине-гранатовых» хочет задействовать датчанина в центре поля.

Напомним, Кристенсен порой играл на позиции опорного полузащитника в составе сборной Дании. Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес осведомлён об этом и готов попробовать использовать защитника в центре поля.

Кристенсен перебрался в «Барселону» летом 2022 года на правах свободного агента из «Челси».