У «Барселоны» и Жорже Мендеша есть план по поводу продления Ямала

Каталонская «Барселона» имеет план по поводу продления контракта с молодым вингером Ламино Ямалом. По информации от журналиста Фернандо Поло, «сине-гранатовые» вместе с агентом футболиста Жорже Мендешом придумали план, согласно которому подпишут с футболистом новый контракт до 2030 года, когда тому исполнится 18. Напомним, на данный момент Ямалу 16 лет.

Регламент Ла Лиги запрещает подписывать с игроками моложе 18 лет контракты, которые рассчитаны более чем на три года. Из-за этого «Барселона» пока не может реализовать первоначальный замысел и подписать Ямала до 2030 года.

Напомним, в первых турах нового розыгрыша Ла Лиги Ламин отметился результативной передачей.