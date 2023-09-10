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Чемпионат Испании. Ла Лига

У «Барселоны» и Жорже Мендеша есть план по поводу продления Ямала

10 Сентября 2023 • 09:46 Комментировать
Барселона
...
Бетис
16.09 22:00

Каталонская «Барселона» имеет план по поводу продления контракта с молодым вингером Ламино Ямалом. По информации от журналиста Фернандо Поло, «сине-гранатовые» вместе с агентом футболиста Жорже Мендешом придумали план, согласно которому подпишут с футболистом новый контракт до 2030 года, когда тому исполнится 18. Напомним, на данный момент Ямалу 16 лет.

Регламент Ла Лиги запрещает подписывать с игроками моложе 18 лет контракты, которые рассчитаны более чем на три года. Из-за этого «Барселона» пока не может реализовать первоначальный замысел и подписать Ямала до 2030 года.

Напомним, в первых турах нового розыгрыша Ла Лиги Ламин отметился результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жорже Мендеш Ламин Ямал
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