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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, почему Рауль не возглавил «Вильярреал» слухи

10 Сентября 2023 • 02:38 Комментировать
Вильярреал
...
Альмерия
17.09 17:15

Рауль Гонсалес продолжит работу со второй командой мадридского «Реала».

46-летний специалист считался одним из главных претендентов на пост в «Вильярреале», освободившийся после увольнения Кике Сетьена, однако в субботу «жёлтая субмарина» объявила о назначении другого наставника – Пачеты. Как информирует Diario AS, «Вильярреал» до последнего момента продолжал переговоры с Раулем, но тот решил не принимать предложение, поскольку предполагает, что может заменить Карло Анчелотти в должности тренера первой команды «Реала» по окончании сезона.

Отмечается, что знаменитый экс-нападающий всё же готов попробовать силы в другом клубе Ла Лиги, но проект «Вильярреала» не убедил его до конца.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Вильярреал Рауль Гонсалес
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