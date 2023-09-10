Рауль Гонсалес продолжит работу со второй командой мадридского «Реала».

46-летний специалист считался одним из главных претендентов на пост в «Вильярреале», освободившийся после увольнения Кике Сетьена, однако в субботу «жёлтая субмарина» объявила о назначении другого наставника – Пачеты. Как информирует Diario AS, «Вильярреал» до последнего момента продолжал переговоры с Раулем, но тот решил не принимать предложение, поскольку предполагает, что может заменить Карло Анчелотти в должности тренера первой команды «Реала» по окончании сезона.

Отмечается, что знаменитый экс-нападающий всё же готов попробовать силы в другом клубе Ла Лиги, но проект «Вильярреала» не убедил его до конца.