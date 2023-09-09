Главный тренер Хави Эрнандес подпишет новый контракт с «Барселоной» на улучшенных условиях.

О договорённости специалиста с руководством клуба уже сообщалось в прошлом. По данным журналиста Луиса Рохо, Хави продлит соглашение с «Барселоной» до 2025 года, а не до 2026, как предполагалось прежде. Отмечается также, что зарплата наставника будет увеличена в два раза по сравнению с текущей.

Действующий трудовой договор Хави Эрнандеса с «Барселоной» истекает по окончании нынешнего сезона. 43-летний рулевой возглавляет каталонский коллектив с ноября 2021 года.

16 сентября «Барселона» сыграет на своём поле против «Бетиса» в рамках Ла Лиги.