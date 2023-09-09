Гюндоган признан лучшим игроком года в Германии

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган удостоился звания футболиста года в Германии.

32-летний хавбек получил свою награду перед началом товарищеского матча сборных Германии и Японии, который проходит в эти минуты. В прошлом сезоне Гюндоган помог «Манчестер Сити» выиграть Английскую премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов, став автором 11 забитых мячей и семи ассистов в 51 поединке всех турниров. Летом игрок перебрался в «Барселону» в качестве свободного агента.

Следить за ходом матча Германия – Япония можно на сайте LiveResult.ru, где проходит текстовая онлайн-трансляция.