Хави считает неприкасаемыми игроками основы «Барселоны» только четверых

Лишь четыре игрока «Барселоны» считаются бесспорно основными на данный момент.

«Сине-гранатовые» начали сезон с трёх побед и одного ничейного исхода в четырёх встречах Ла Лиги, расположившись в турнирной таблице позади мадридского «Реала», выигравшего все матчи. Состав команды претерпел некоторые изменения летом, и в настоящий момент, согласно сведениям журналиста Хави Мигеля, рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес считает безальтернативными игроками старта только нападающего Роберта Левандовски, полузащитника Френки де Йонга, защитника Жюля Кунде и голкипера Марка-Андре тер Штегена.

16 сентября каталонский коллектив сыграет на выезде против «Бетиса».