Онопко - о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»: Это хорошо как лично для Арсена, так и для нашего футбола

Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о переходе полузащитника Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

Специалист считает, что это пойдёт на пользу, как футболисту, так и для российского футбола.

«Одобряю его выбор — и чемпионат, и команду. Он хотел уехать и у него получилось», - приводит слова Онопко «Спорт-Экспресс».

20-летний футболист перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» за 13 миллионов евро, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до 30 июня 2029 года.

Захарян уже дважды выходил на замену за свою новую команду