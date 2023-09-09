Онопко - о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»: Это хорошо как лично для Арсена, так и для нашего футбола

Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о переходе полузащитника Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».
Специалист считает, что это пойдёт на пользу, как футболисту, так и для российского футбола.
«Одобряю его выбор — и чемпионат, и команду. Он хотел уехать и у него получилось», - приводит слова Онопко «Спорт-Экспресс».
20-летний футболист перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» за 13 миллионов евро, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до 30 июня 2029 года.
Захарян уже дважды выходил на замену за свою новую команду
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