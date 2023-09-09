«Вильярреал» определился с новым главным тренером. Пресс-служба клуба объявила о назначении Хосе Рохо Мартина, более известного как Пачета. Соглашение с 55-летним специалистом рассчитано до конца сезона 2023/2024.

Последним местом работы Пачеты был «Вальядолид», откуда его уволили в апреле текущего года после поражения от «Реала» со счётом 0:6.

Напомним, что недавно «Вильярреал» отправил в отставку Кике Сетьена. Команда сейчас занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч «подводники» проведут 17 сентября – против «Альмерии» на своём поле.