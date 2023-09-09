​Карвахаль высоко ценит Беллингема

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль высказался о Джуде Беллингеме, который перебрался в клуб в летнее трансферное окно из дортмундской «Боруссии».

«С первого момента мы поняли, что он знает, что делает. Он очень совершенный футболист. Он способен уйти в любую сторону, он использует две ноги. Ты даешь ему пас, и он способен с первого взгляда понять своего партнёра по команде. Это очень важно», - цитирует Карвахаля Marca.

В четырёх матчах за «Реал» Джуд Беллингем записал на свой счёт пять голов и один результативный пас на партнёра.

Ближайший матч Ла Лиги «Реал» проведёт 17 сентября – против «Реал Сосьедада».