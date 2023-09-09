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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Карвахаль назвал трёх лучших игроков, с которыми играл – Роналду в списке

09 Сентября 2023 • 17:17 Комментировать

Защитник Дани Карвахаль проводит почти всю свою карьеру в мадридском «Реале». Исключением стал сезон 2012/2013, который футболист провёл в «Байере». Карвахаль ответил на вопрос, кто входит в список лучших игроков, с которыми он играл.

«Криштиану Роналду, Серхио Рамос и Лука Модрич», - ответ 31-летнего Карвахаля приводит издание Marca.

Отметим, что из этой тройки за «Реал» продолжает играть только Лука Модрич.

«Реал» выиграл все четыре стартовых матча в новом чемпионате Испании. На текущий момент команда Карло Анчелотти является единоличным лидером Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Серхио Рамос Лука Модрич Даниэль Карвахаль
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