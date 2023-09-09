​Карвахаль назвал трёх лучших игроков, с которыми играл – Роналду в списке

Защитник Дани Карвахаль проводит почти всю свою карьеру в мадридском «Реале». Исключением стал сезон 2012/2013, который футболист провёл в «Байере». Карвахаль ответил на вопрос, кто входит в список лучших игроков, с которыми он играл.
«Криштиану Роналду, Серхио Рамос и Лука Модрич», - ответ 31-летнего Карвахаля приводит издание Marca.
Отметим, что из этой тройки за «Реал» продолжает играть только Лука Модрич.
«Реал» выиграл все четыре стартовых матча в новом чемпионате Испании. На текущий момент команда Карло Анчелотти является единоличным лидером Ла Лиги.
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