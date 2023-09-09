​Холанн впечатлён стартом Беллингема в «Реале»

В летнее трансферное окно Джуд Беллингем перебрался в «Реал». В четырёх прошедших матчах за «сливочных» полузащитник записал на свой счёт пять голов и один результативный пас на партнёра. Эрлинг Холанн, бывший партнёр Беллингема по дортмундской «Боруссии», оценил дебютный отрезок Беллингема в мадридской команде.

«Кстати, я видел невероятный дебют Джуда в «Реале». Я очень порадовался за него», - слова Холанна приводит портал Goal со ссылкой на L'Equipe.

«Реал» выиграл все четыре прошедших матча чемпионата Испании и в настоящий момент располагается на вершине турнирной таблицы.