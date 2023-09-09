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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тебас предоставил ложную информацию по делу Негрейры, чтобы навредить «Барселоне» слухи

09 Сентября 2023 • 15:13 Комментировать
Барселона
...
Бетис
16.09 22:00

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ложно обвинил «Барселону» в выплатах в судейский корпус.

Как сообщает аккаунт в социальной сети под названием Cronica Libre, посвященный журналистским расследованиям, Тебас предоставил УЕФА ложную информацию по делу Негрейры, чтобы специально принести вред «Барселоне».

Напомним, ранее «Барселону» обвинили в выплатах бывшему вице-президенту испанского судейского корпуса Хосе Негрейре. По этой причине каталонский клуб могут отстранить от участия в еврокубках

На данный момент «сине-гранатовые» допущены к участию в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов, который стартует уже 19 сентября. «Барселона» попала в группу H, где сыграет с «Порту», «Шахтёром» и «Антверпеном».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хавьер Тебас
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