Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ложно обвинил «Барселону» в выплатах в судейский корпус.

Как сообщает аккаунт в социальной сети под названием Cronica Libre, посвященный журналистским расследованиям, Тебас предоставил УЕФА ложную информацию по делу Негрейры, чтобы специально принести вред «Барселоне».

Напомним, ранее «Барселону» обвинили в выплатах бывшему вице-президенту испанского судейского корпуса Хосе Негрейре. По этой причине каталонский клуб могут отстранить от участия в еврокубках

На данный момент «сине-гранатовые» допущены к участию в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов, который стартует уже 19 сентября. «Барселона» попала в группу H, где сыграет с «Порту», «Шахтёром» и «Антверпеном».