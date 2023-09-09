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Чемпионат Испании. Ла Лига

Звезда «Реала» может перейти в команду Месси

09 Сентября 2023 • 12:34 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может уйти из «королевского» клуба в январское трансферное окно. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Согласно сведениям источника, у 38-летнего хорвата есть вариант трудоустройства за океаном. Подписать Модрича хочет «Интер Майами», за который выступает аргентинец Лионель Месси. Клуб из Флориды готов предложить Модричу двухлетний трудовой договор.

Действующий контракт Луки со «сливочными» истекает летом следующего года. Его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги полузащитник сыграл четыре встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лионель Месси Лука Модрич Интер Майами
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