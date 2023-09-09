Звезда «Реала» может перейти в команду Месси

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может уйти из «королевского» клуба в январское трансферное окно. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Согласно сведениям источника, у 38-летнего хорвата есть вариант трудоустройства за океаном. Подписать Модрича хочет «Интер Майами», за который выступает аргентинец Лионель Месси. Клуб из Флориды готов предложить Модричу двухлетний трудовой договор.

Действующий контракт Луки со «сливочными» истекает летом следующего года. Его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги полузащитник сыграл четыре встречи.