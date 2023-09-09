Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти стал лучшим тренером испанского чемпионата по итогам минувшего месяца. Об этом сообщает официальный сайт Ла Лиги.

«Благодаря фантастическому менеджменту Анчелотти «Реал Мадрид» отлично начал сезон, одержав три победы на старте сезона. За эти заслуги Карло Анчелотти был признан лучшим тренером месяца», — написала пресс-служба Ла Лиги.

Напомним, в первых трех турах «Реал» одолел «Атлетик» (2:0), «Альмерию» (3:1) и «Сельту» (1:0). Добавим, что в начале сентября «сливочные» выиграли уже четвертый поединок подряд, оказавшись сильнее «Хетафе» (2:1).

После четырех туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 12 очков.