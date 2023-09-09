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Чемпионат Испании. Ла Лига

Все матчи 5-го тура чемпионата Испании начнутся с минуты молчания

09 Сентября 2023 • 12:25 Комментировать
Райо Вальекано
...
Алавес
15.09 22:00

Вечером 8 сентября в Марокко произошло мощнейшее землетрясение.

Пресс-служба Ла Лиги на официальном сайте испанского чемпионата опубликовала заявление в связи со сложившейся ситуацией в Марокко. В сообщении говорится о том, что все матчи предстоящего тура Ла Лиги и Сегунды начнутся с минуты молчания в память о жертвах серьезного землетрясения в африканской стране.

«Мы хотим выразить искренние соболезнования от имени всех клубов», — написала пресс-служба.

5-й тур Ла Лиги стартует 15 сентября матчем между «Райо Вальекано» и «Алавесом». Начало встречи запланировано на 22:00 по мск.

 

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РАЙО ВАЛЬЕКАНО АЛАВЕС
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