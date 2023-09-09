Все матчи 5-го тура чемпионата Испании начнутся с минуты молчания

Вечером 8 сентября в Марокко произошло мощнейшее землетрясение.

Пресс-служба Ла Лиги на официальном сайте испанского чемпионата опубликовала заявление в связи со сложившейся ситуацией в Марокко. В сообщении говорится о том, что все матчи предстоящего тура Ла Лиги и Сегунды начнутся с минуты молчания в память о жертвах серьезного землетрясения в африканской стране.

«Мы хотим выразить искренние соболезнования от имени всех клубов», — написала пресс-служба.

5-й тур Ла Лиги стартует 15 сентября матчем между «Райо Вальекано» и «Алавесом». Начало встречи запланировано на 22:00 по мск.