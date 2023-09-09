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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гризманн сказал, кто должен выиграть «Золотой мяч»

09 Сентября 2023 • 11:01 Комментировать

Форвард сборной Франции и мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, кто должен выиграть «Золотой мяч» в 2023 году.

«Кому должны вручить «Золотой мяч»? Мне. Я должен победить в номинации, ведь я тоже в списке претендентов. Если не я, то тогда Месси или Мбаппе. Холанн? Эрлинг провел классный сезон, но ведь это год чемпионата мира. Вы меня понимаете?» - приводит слова нападающего All About Argentina.

Напомним, что действующим обладателем «Золотого мяча» является бывший нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема, ныне выступающий в Саудовской Аравии за клуб «Аль-Иттихад».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Лионель Месси Антуан Гризманн Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
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