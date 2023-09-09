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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лунин: «Работа в «Реале» и в сборной - два разных мира»

09 Сентября 2023 • 08:56 Комментировать

Вратарь сборной Украины и мадридского «Реала» Андрей Лунин провел сравнение между работой в национальной команде и «королевском» клубе.

«Работа в «Реале» и в сборной - вообще два разных мира, два разных тренера, разная схема. Нравится, что у Реброва на первый план выходит результат. Будем стараться его добывать», - приводит слова голкипера пресс-служба УАФ.

Напомним, что сегодня, 9 сентября, сборная Украины проведет поединок против национальной команды Англии в квалификационном турнире чемпионата Европы – 2024.

В текущем сезоне Ла Лиги Лунин провел два матча и пропустил один мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Украины Андрей Лунин
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