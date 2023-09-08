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Чемпионат Испании. Ла Лига

16-летний Ямал забил в дебютном матче за сборную Испании

08 Сентября 2023 • 20:44 Комментировать
Грузия
1:7
Испания
окончен

16-летний полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямал забил в своей дебютной игре за «красную фурию». На 74-й минуте матча против команды Грузии, что проходит в эти минуты в Тбилиси, Ямал отправил седьмой матч в ворота кавказской команды. В итоге на табло – 7:1, а Ямал стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании.

Напомним, сегодняшний матч стал для Ямала первым в карьере в составе главной национальной испанской команды. Он вышел на поле в возрасте 16 лет и 57 дней – это рекорд сборной, никто в более молодом возрасте не дебютировал за основную сборную страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Сборная Грузии Ламин Ямал
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