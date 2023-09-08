Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Сумма отступных в новом контракте Молины составит 100 миллионов евро

08 Сентября 2023 • 20:34 Комментировать
Атлетико М
0:0
Севилья
отменен

Известна сумма отступных по новому контракту защитника мадридского «Атлетико» Науэля Молины.

По информации журналиста Маттео Моретто, клубы, заинтересованные в услугах чемпиона мира, могут заплатить 100 миллионов евро, что на 30 миллионов евро больше, чем сообщалось ранее. Известно, что руководство «матрасников» не намерено расставаться с аргентинцем.

Напомним, что Молина выступает за «Атлетико» с июля прошлого года. На его счету 44 матча и 5 голов в футболке испанского гранда. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в 35 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Науэль Молина
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Сентября
20:44 · Испания. Ла Лига
16-летний Ямал забил в дебютном матче за сборную Испании
20:34 · Испания. Ла Лига
Сумма отступных в новом контракте Молины составит 100 миллионов евро
20:15 · Испания. Ла Лига
Головин считает, что Захаряну подходит Ла Лига
16:51 · Испания. Ла Лига
​«Атлетико» начал переговоры с Молиной
15:24 · Испания. Ла Лига
​В отношении Рубиалеса заведено уголовное дело – он поцеловал футболистку в губы
15:18 · Испания. Ла Лига
​Захарян возобновит тренировки не раньше понедельника
15:13 · Испания. Ла Лига
​Фанаты «Барселоны» могут купить газон с «Камп Ноу»
14:45 · Испания. Ла Лига
В «Реал Сосьедаде» рассказали о состоянии Захаряна
13:31 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» нашёл нового защитника
13:20 · Нидерланды. Эредивизие
«Атлетико» нацелился на форварда «Фейеноорда»
12:51 · Испания. Ла Лига
Фелиш сможет играть против «Атлетико» в этом сезоне
11:59 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, почему Монтес не перешёл в «Динамо»
11:54 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Барселона» вступает в новую эру» 4
11:14 · Германия. Бундеслига
«Барселона» нацелилась на форварда «РБ Лейпцига»
10:28 · Испания. Ла Лига
Москардо готов перейти в «Барселону»
Все новости
Рекомендуем