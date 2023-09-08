Сумма отступных в новом контракте Молины составит 100 миллионов евро

Известна сумма отступных по новому контракту защитника мадридского «Атлетико» Науэля Молины.

По информации журналиста Маттео Моретто, клубы, заинтересованные в услугах чемпиона мира, могут заплатить 100 миллионов евро, что на 30 миллионов евро больше, чем сообщалось ранее. Известно, что руководство «матрасников» не намерено расставаться с аргентинцем.

Напомним, что Молина выступает за «Атлетико» с июля прошлого года. На его счету 44 матча и 5 голов в футболке испанского гранда. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в 35 миллионов евро.