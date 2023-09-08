Головин считает, что Захаряну подходит Ла Лига

Российский хавбек «Монако» Александр Головин высказался о переходе полузащитника Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Я думаю, что Арсену подходит испанский чемпионат. Он — игрок креативного плана. Любит играть больше с мячом, больше отдавать пасы. Это характерно для испанского футбола», — передает слова Головина «Спорт-Экспресс».

20-летний Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» минувшим летом. Футболист уже успел принять участие в двух матчах чемпионата Испании, в которых не отметился голевыми действиями.

Напомним, Захарян подписал контракт с «Реал Сосьедадом» на шесть лет.