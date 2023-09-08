​«Атлетико» начал переговоры с Молиной

«Атлетико» начал переговорный процесс с защитником команды Науэлем Молиной. Как сообщает в социальных сетях журналист Сесар Луис Мерло, мадридский клуб хочет прописать в новом трудовом соглашении игрока более высокую сумму отступных – 70 миллионов евро вместо 30 миллионов. В то же время 25-летнему Молине предложат более высокую заработную плату.

Науэль Молина представляет «Атлетико» с конца июля 2022 года после трансфера из «Удинезе». С тех пор защитник провёл 44 матча, в которых забил пять голов и отдал четыре голевых паса.

В конце 2022 года Молина стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.