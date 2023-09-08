​Захарян возобновит тренировки не раньше понедельника

Полузащитник Арсен Захарян из-за болезни не тренировался с «Реал Сосьедадом» в последние дни. В клубе сообщили, что 20-летний россиянин не возобновит работу раньше понедельника, поскольку на выходных занятий не будет.

«Захаряна не было сегодня на тренировочной базе. В эти выходные команда свободна от тренировок, и мы посмотрим, как он будет себя чувствовать в понедельник», - ответ пресс-службы «Реал Сосьедада» приводит ТАСС.

Ближайший матч Ла Лиги «Реал Сосьедад» проведёт 17 сентября – против «Реала» в Мадриде.

Напомним, что после трансфера из «Динамо» Арсен Захарян провёл за «Реал Сосьедад» два матча, выходя в них на замену. Результативными действиями россиянин пока что не отмечался.