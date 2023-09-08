​Фанаты «Барселоны» могут купить газон с «Камп Ноу»

На «Камп Ноу» активно идут работы по реконструкции стадиона. Между тем, в клубном магазине «Барселоны» болельщики могут купить частичку газона, который был снят. В зависимости от размера и вида сувенира цены варьируются от 20 до 420 евро.

Фанаты могут убедиться в том, что действительно покупают газон с «Камп Ноу». В магазинах есть бумага на этот счёт, заверенная нотариусом.

В четырёх стартовых турах чемпионата Испании «Барселона» смогла набрать 10 очков. На вершине турнирной таблицы Ла Лиги располагается «Реал», набравший 12 зачётных баллов.

Ближайший матч «Барселона» проведёт 16 сентября – против «Бетиса».