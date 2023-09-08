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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Реал Сосьедаде» рассказали о состоянии Захаряна

08 Сентября 2023 • 14:45 Комментировать

Директор по коммуникациям испанского «Реала Сосьедад» Луис Арконада рассказал о состоянии российского полузащитника Арсена Захаряна.

«Арсен до сих пор болеет, еще не выздоровел, но ничего страшного нет. Будет ли он готов к матчу против «Реала»? Кто его знает», - приводит слова Арконады Sport24.

Ранее СМИ сообщали, что футболист отсутствует на тренировках из-за вирусного заболевания.

20-летний футболист пополнил ряды испанского клуба в летнее трансферное окно, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до 30 июня 2029 года.

Захарян дважды выходил на замену в матчах Ла Лиги. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Луис Арконада Арсен Захарян
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