«Атлетико» нашёл нового защитника

Центральный защитник «Жироны» Давид Лопес может перебраться в другой испанский клуб. По информации Todofichajes, в подписании контракта с опытным футболистом заинтересован мадридский «Атлетико».

33-летний защитник выступает за «Жирону» с июля прошлого года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в два миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Лопес провел четыре встречи. Защитник не отметился результативными действиями, получив две желтые карточки.