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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» нашёл нового защитника

08 Сентября 2023 • 13:31 Комментировать

Центральный защитник «Жироны» Давид Лопес может перебраться в другой испанский клуб. По информации Todofichajes, в подписании контракта с опытным футболистом заинтересован мадридский «Атлетико».

33-летний защитник выступает за «Жирону» с июля прошлого года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в два миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Лопес провел четыре встречи. Защитник не отметился результативными действиями, получив две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Лопес Жирона
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