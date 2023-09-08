​«ПСЖ» выбрал звёздную замену Мбаппе

Следующим летом Килиан Мбаппе может покинуть «ПСЖ», ведь его действующий контракт истекает. Как сообщает TodoFichaes, в случае ухода Мбаппе гранд Лиги 1 предпримет все усилия для подписания другого звёздного игрока сборной Франции – Антуана Гризманна. По данным источника, именно Гризманна в «ПСЖ» определили как замену для Мбаппе.

Минувшим летом слухи уже связывали «ПСЖ» с Гризманном. Сообщалось, что чемпионы Франции отказались от француза из-за его слишком высокой зарплаты. Сам 32-летний футболист говорил о желании остаться в «Атлетико» и побить рекорд клуба по голам.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Антуана Гризманна в 25 миллионов евро.