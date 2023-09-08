Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта: «Барселона» вступает в новую эру»

08 Сентября 2023 • 11:54 Комментировать (1)

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что «сине-гранатовые» вступили в новую эру с главным тренером Хави Эрнандесом.

«Барселона» вступает в новую эру. Это будет эра Хави. В прошлом сезоне нашей целью было чемпионство, теперь кроме Ла Лиги мы намерены выиграть и другие трофеи. Новая эра началась. Она будет великолепной, одной из лучших в истории клуба», - передает слова Лапорты Mundo Deportivo.

После четырех туров чемпионата Испании каталонский гранд набрал десять баллов и занимает третье место в турнирной таблице. «Сине-гранатовые» отстают от лидирующего «Реала» на два очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Sergey999
08 Сентября 2023 в 12:29
Балабол..) хе)
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Сентября
11:59 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, почему Монтес не перешёл в «Динамо»
11:54 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Барселона» вступает в новую эру» 1
11:14 · Германия. Бундеслига
«Барселона» нацелилась на форварда «РБ Лейпцига»
10:28 · Испания. Ла Лига
Москардо готов перейти в «Барселону»
09:50 · Испания. Ла Лига
Гарсия и Торре не смогут играть против «Барселоны» в Ла Лиге
09:45 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет сократить зарплату де Йонга, но игрок не спешит начинать переговоры
09:35 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» и Рауль скоро примут окончательное решение насчёт сотрудничества
09:29 · Испания. Ла Лига
Клуб Месси может подписать звёздного французского нападающего
03:37 · Англия. Премьер-лига
Алькантара может перейти в «Барселону» свободным агентом в следующем году слухи
02:26 · Испания. Ла Лига
Лапорт: «Хочу завершить карьеру в «Атлетике» или «Бордо»
02:13 · Испания. Ла Лига
Модрич оценил уровень Гюлера
02:01 · Испания. Ла Лига
Ромеу: «Бускетс – лучший из полузащитников, игравших в «Барселоне»
01:39 · Испания. Ла Лига
Модрич: «Беллингем меня приятно удивил»
01:08 · Испания. Ла Лига
Браим Диас: «В «Реале» всегда чувствуется победный дух»
00:30 · Испания. Ла Лига
Рауль встретится с руководством «Вильярреала» в пятницу
Все новости
Рекомендуем