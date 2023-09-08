Лапорта: «Барселона» вступает в новую эру»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что «сине-гранатовые» вступили в новую эру с главным тренером Хави Эрнандесом.

«Барселона» вступает в новую эру. Это будет эра Хави. В прошлом сезоне нашей целью было чемпионство, теперь кроме Ла Лиги мы намерены выиграть и другие трофеи. Новая эра началась. Она будет великолепной, одной из лучших в истории клуба», - передает слова Лапорты Mundo Deportivo.

После четырех туров чемпионата Испании каталонский гранд набрал десять баллов и занимает третье место в турнирной таблице. «Сине-гранатовые» отстают от лидирующего «Реала» на два очка.