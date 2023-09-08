Москардо готов перейти в «Барселону»

Полузащитник «Коринтианса» Габриэль Москардо готов перебраться в каталонскую «Барселону». По информации от журналиста Хоакима Пьеры, бразилец открыт к переезду на «Камп Ноу».

Москардо очень нравится спортивному директору «Барселоны» Деку, который призывал руководство приобрести футболиста. Сам Габриэль уже следит за «сине-гранатовыми» в социальных сетях и был бы рад перебраться в команду Хави Эрнандеса.

Москардо ранее был близок к переходу в «Челси», но после того, как «Коринтианс» отказался продавать игрока за 30 миллионов евро, «синие» охладили свой интерес к полузащитнику.