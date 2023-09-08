Гарсия и Торре не смогут играть против «Барселоны» в Ла Лиге

Футболисты «Жироны» Эрик Гарсия и Пабло Торре не смогут помочь своей команде в этом сезоне в матчах против каталонской «Барселоны». По информации от Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» вписали в арендное соглашение этих игроков опцию, которая запрещает им играть против команды, которой они принадлежат.

Напомним, Торре и Гарсия ушли в «Жирону» для того, чтобы получать больше игровой практики. Руководство «Барселоны» посчитало эту команду подходящей для развития Пабло и Эрика. После четырёх туров Ла Лиги «Жирона» идёт на втором месте, имея в активе столько же очков, сколько и «Барселона».