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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» хочет сократить зарплату де Йонга, но игрок не спешит начинать переговоры

08 Сентября 2023 • 09:45 Комментировать
Барселона
...
Бетис
16.09 22:00

Каталонская «Барселона» до сих пор надеется сократить зарплату своему полузащитнику Френки де Йонгу. По информации от Mundo Deportivo, в ближайшее время «сине-гранатовые» хотели бы провести переговоры с нидерландцем по поводу нового контракта.

При этом источник также сообщает, что сам футболист не спешит начинать переговоры по новому контракту. Сообщается, что Френки сперва хочет убедиться в том, что руководство считает его ключевым игроком на будущее.

Напомним, де Йонг зарабатывает в «Барселоне» свыше 40 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым футболистом команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг
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