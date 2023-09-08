«Барселона» хочет сократить зарплату де Йонга, но игрок не спешит начинать переговоры

Каталонская «Барселона» до сих пор надеется сократить зарплату своему полузащитнику Френки де Йонгу. По информации от Mundo Deportivo, в ближайшее время «сине-гранатовые» хотели бы провести переговоры с нидерландцем по поводу нового контракта.

При этом источник также сообщает, что сам футболист не спешит начинать переговоры по новому контракту. Сообщается, что Френки сперва хочет убедиться в том, что руководство считает его ключевым игроком на будущее.

Напомним, де Йонг зарабатывает в «Барселоне» свыше 40 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым футболистом команды.