«Вильярреал» и Рауль скоро примут окончательное решение насчёт сотрудничества

«Вильярреал» продолжает попытки заманить на пост главного тренера Рауля Гонсалеса, который возглавляет молодёжную команду мадридского «Реала». По информации от журналиста Фабрицио Романо, стороны в ближайшее время должны принять окончательное решение.

Напомним, «Вильярреал» на старте сезона за ряд неудовлетворительных результатов уволил тренера Кике Сетьена. Пост наставника в стане «жёлтой субмарины» до сих пор остаётся вакантным.

Рауля ранее связывали с постом главного тренера первой команды мадридского «Реала». Источник сообщает, что руководство «сливочных» согласится отпустить Гонсалеса, если тот примет предложение «Вильярреала».