Клуб Месси может подписать звёздного французского нападающего

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн может перебраться в МЛС, об этом рапортуют журналисты Topmercato.

По сведениям источника, у французского нападающего есть вариант трудоустройства в «Интер Майами». Американский клуб предлагает нападающему трудовое соглашение на два года с возможностью пролонгации на сезон. В Майами Гризманну готовы платить десять миллионов евро в год.

Камнем преткновения может стать клаузула Антуана, которая составляет 25 миллионов евро. Клуб из Флориды не готов платить такие деньги за игрока.

В текущем сезоне Ла Лиги Гризманн провел три матча и забил один гол.