Анчелотти может остаться в «Реале»

Итальянский специалист Карло Анчелотти окончательно не определился со своим будущим, об этом сообщают журналисты El Chiringuito TV.

Как стало известно источнику, у наставника мадридского «Реала» пока нет договоренности со сборной Бразилии, в которую его активно сватают. Анчелотти может рассмотреть вариант подписания нового контракта с «королевским» клубом, если ему поступит предложение от руководства.

Срок действующего трудового договора между Карло и «сливочными» рассчитан до завершения нынешнего сезона.

В новом сезоне Ла Лиги «Реал» стартовал с четырех побед и лидирует в турнирной таблице.

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