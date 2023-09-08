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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти может остаться в «Реале»

08 Сентября 2023 • 09:22 Комментировать (1)

Итальянский специалист Карло Анчелотти окончательно не определился со своим будущим, об этом сообщают журналисты El Chiringuito TV.

Как стало известно источнику, у наставника мадридского «Реала» пока нет договоренности со сборной Бразилии, в которую его активно сватают. Анчелотти может рассмотреть вариант подписания нового контракта с «королевским» клубом, если ему поступит предложение от руководства.

Срок действующего трудового договора между Карло и «сливочными» рассчитан до завершения нынешнего сезона.

В новом сезоне Ла Лиги «Реал» стартовал с четырех побед и лидирует в турнирной таблице.

«Реал» выбрал двух фаворитов на место главного тренера

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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Комментарии (1)
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One Live
08 Сентября 2023 в 09:51
Интересно все таки было бы посмотреть на его работу в сборной Бразилии!
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