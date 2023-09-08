Модрич оценил уровень Гюлера

Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич высоко оценивает талант новичка команды Арды Гюлера.

Турецкий атакующий полузащитник был куплен грандом Ла Лиги у «Фенербахче» в начале июля за 20 млн евро. 18-летний футболист пока не дебютировал за «сливочных», поскольку продолжает залечивать травму.

«Арда – необыкновенный талант, в чём мы могли убедиться во время тренировок до его травмы. Он будет показывать зрелищный футбол, он по-особенному обращается с мячом. Гюлер – очень приятный и скромный парень, постоянно стремящийся учиться новому», – цитирует Madrid Xtra Модрича, который отметит своё 38-летие 9 сентября.