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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич оценил уровень Гюлера

08 Сентября 2023 • 02:13 Комментировать
Реал Мадрид
...
Реал Сосьедад
17.09 22:00

Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич высоко оценивает талант новичка команды Арды Гюлера.

Турецкий атакующий полузащитник был куплен грандом Ла Лиги у «Фенербахче» в начале июля за 20 млн евро. 18-летний футболист пока не дебютировал за «сливочных», поскольку продолжает залечивать травму.

«Арда – необыкновенный талант, в чём мы могли убедиться во время тренировок до его травмы. Он будет показывать зрелищный футбол, он по-особенному обращается с мячом. Гюлер – очень приятный и скромный парень, постоянно стремящийся учиться новому», – цитирует Madrid Xtra Модрича, который отметит своё 38-летие 9 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич Арда Гюлер
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РЕАЛ МАДРИД РЕАЛ СОСЬЕДАД
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