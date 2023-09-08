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Ромеу: «Бускетс – лучший из полузащитников, игравших в «Барселоне»

08 Сентября 2023 • 02:01 Комментировать
Барселона
...
Бетис
16.09 22:00

Хавбек «Барселоны» Ориоль Ромеу ответил на вопросы о сравнениях с Серхио Бускетсом.

35-летний экс-капитан команды перебрался в «Интер Майами» вскоре после завершения прошлого сезона. На замену ему был приобретён Ромеу, считающийся игроком схожего типажа.

«Я доволен своим положением в «Барселоне». Бускетс – лучший полузащитник из когда-либо игравших здесь, но для меня ценна одна лишь возможность выступать вместе с нынешними товарищами по команде. Главное требование ко мне – не терять мяч», – сказал в интервью Catalunya Radio 31-летний игрок.

Ориоль Ромеу вышел в стартовом составе «Барселоны» во всех четырёх матчах текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс Ориоль Ромеу Интер Майами
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