Ромеу: «Бускетс – лучший из полузащитников, игравших в «Барселоне»

Хавбек «Барселоны» Ориоль Ромеу ответил на вопросы о сравнениях с Серхио Бускетсом.

35-летний экс-капитан команды перебрался в «Интер Майами» вскоре после завершения прошлого сезона. На замену ему был приобретён Ромеу, считающийся игроком схожего типажа.

«Я доволен своим положением в «Барселоне». Бускетс – лучший полузащитник из когда-либо игравших здесь, но для меня ценна одна лишь возможность выступать вместе с нынешними товарищами по команде. Главное требование ко мне – не терять мяч», – сказал в интервью Catalunya Radio 31-летний игрок.

Ориоль Ромеу вышел в стартовом составе «Барселоны» во всех четырёх матчах текущего сезона.