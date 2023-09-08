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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич: «Беллингем меня приятно удивил»

08 Сентября 2023 • 01:39 Комментировать
Реал Мадрид
...
Реал Сосьедад
17.09 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился впечатлениями от игры Джуда Беллингема.

20-летний англичанин, перед началом сезона пришедший из «Боруссии» Дортмунд, сходу стал незаменимой фигурой в построениях Карло Анчелотти, в то время как хорватский ветеран лишился постоянного места в основе.

«Должен сказать, что Джуд меня приятно удивил. Все знали, что он талантлив, но полноценно его потенциал осознаёшь только тогда, когда знакомишься с ним лично. Беллингем – чрезвычайно одарённый футболист. У него есть чувство игры, и он может достичь всего, чего желает. Многое указывает на то, что впереди у него великая карьера», – приводит Madrid Xtra слова Модрича.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич Джуд Беллингем
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РЕАЛ МАДРИД РЕАЛ СОСЬЕДАД
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