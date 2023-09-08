Модрич: «Беллингем меня приятно удивил»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился впечатлениями от игры Джуда Беллингема.

20-летний англичанин, перед началом сезона пришедший из «Боруссии» Дортмунд, сходу стал незаменимой фигурой в построениях Карло Анчелотти, в то время как хорватский ветеран лишился постоянного места в основе.

«Должен сказать, что Джуд меня приятно удивил. Все знали, что он талантлив, но полноценно его потенциал осознаёшь только тогда, когда знакомишься с ним лично. Беллингем – чрезвычайно одарённый футболист. У него есть чувство игры, и он может достичь всего, чего желает. Многое указывает на то, что впереди у него великая карьера», – приводит Madrid Xtra слова Модрича.