Браим Диас: «В «Реале» всегда чувствуется победный дух»

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас рассказал, в чём сильна команда.

24-летний футболист вернулся в ряды «сливочных» после двух сезонов, проведённых в «Милане» на правах аренды.

«Мне нравится, что в «Реале» всегда ощущается победный дух. В любой момент кто-то из команды может проявить своё мастерство, отправив мяч в ворота соперников. Здесь ты всегда чувствуешь, что любой матч можно перевернуть, потому что в составе много отличных исполнителей», – цитирует Mundo Deportivo Диаса.

Браим Диас принял участие в двух матчах команды Карло Анчелотти в текущей кампании, в обоих случаях выйдя на поле на замену.