Рауль встретится с руководством «Вильярреала» в пятницу

Наставник Рауль Гонсалес в ближайшее время может возглавить «Вильярреал».

46-летний испанец, в настоящий момент работающий главным тренером второй команды «Реала», уже получил от «королевского клуба» разрешение на переговоры с руководством «жёлтой субмарины». Согласно сведениям журналиста Марио Кортеханы, специалист встретится с представителями «Вильярреала» уже в пятницу. Легендарный экс-форвард считается ведущим кандидатом на пост, но окончательное решение пока не принято.

Напомним, что «Вильярреал» остался без рулевого в начале недели, когда в отставку был отправлен Кике Сетьен.