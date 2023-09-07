Тренер сборной Португалии Мартинес рассказал о готовности Фелиша и Канселу

Рулевой сборной Португалии Роберто Мартинес ответил на вопрос о текущей форме новичков «Барселоны» Жоау Фелиша и Жоау Канселу.

23-летний форвард и 29-летний правый защитник присоединились к «сине-гранатовым» в последний день трансферного окна на правах аренды из «Атлетико» и «Манчестер Сити» соответственно. Оба футболиста не получали игровой практики, пока не совершили переход, что не помешало им попасть в заявку сборной Португалии на предстоящие матчи.

«Когда игроки переходят в «Барселону» и сразу появляются на поле, это говорит об отличной готовности. Канселу хорошо провёл предсезонку с «Манчестер Сити», а Фелил переживает эмоциональный подъём, поэтому готов помогать сборной», – поведал Мартинес на пресс-конференции.