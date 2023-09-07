«Реал» разрешил Раулю возглавить клуб Ла Лиги

Мадридский «Реал» готов отпустить Рауля Гонсалеса в «Вильярреал».

Испанский специалист был обозначен одним из главных кандидатов на должность рулевого «жёлтой субмарины», которая освободилась после увольнения Кике Сетьена. По обновлённым сведениям Marca, в «Реале» уже разрешили Раулю взяться за работу в «Вильярреале». Теперь всё зависит от решения самого наставника.

Рауль Гонсалес, напомним, занимает пост рулевого второй команды «сливочных». Его действующий контракт рассчитан до середины 2024 года.

«Вильярреал» располагается на 15-м месте в Ла Лиге с тремя набранными очками после четырёх туров.