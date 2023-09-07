«Барселона» попросила сборную Дании не задействовать Кристенсена в матче против Сан-Марино

Центральный защитник «Барселоны» и сборной Дании Андреас Кристенсен получил дополнительный отдых.

27-летний футболист не попал в стартовый состав датчан на сегодняшний матч отборочного этапа Евро-2024 против соперников из Сан-Марино. По сведениям журналиста Тони Хуанмарти, незадолго до поединка «Барселона» связалась с представителями Федерации футбола Дании, попросив не выпускать Кристенсена. Дело в том, что центрбек испытывает мышечный дискомфорт. Пока неясно, выйдет ли игрок в основе в следующей игре с Финляндией, которая состоится 10 сентября.

Сборная Дании провела три безответных гола в ворота Сан-Марино в первом тайме. Следить за матчем можно на сайте LiveResult.ru.